La policía arrestó a un indigente sospechoso de cometer dos robos en Banning

Published 11:14 am

Lina Robles

Ya está en la cárcel un indigente de 37 años que entro a robar a dos negocios en Banning.

Según la policía, el sospechoso amenazó a los empleados de un restaurante y se robó el dinero de una registradora para después huir.

Durante la investigación la policía descubrió que el individuo realizó otro robo en una farmacia donde también amenazó a los empleados con una pistola y se llevó el dinero de la venta, durante el arresto del ladrón las autoridades encontraron el arma que resultó ser un juguete.

Telemundo 15 Palm Springs

