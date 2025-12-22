Enfermeras del Centro Médico Regional del Desierto en Palm Springs realizan vigilia y colecta de alimentos

Juan Montesló

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Las enfermeras registradas sindicalizadas del Centro Médico Regional del Desierto en Palm Springs realizarán una vigilia con velas esta tarde en punto de las 6 pm, en medio de su esfuerzo por un nuevo contrato, les tendremos todos los detalles en Telemundo 15.

El personal de enfermería también realizará una colecta de alimentos a beneficio de The Path, un programa de divulgación y participación para adultos en situación de calle crónica. Se animó a los asistentes a traer alimentos no perecederos. La Asociación de Enfermeras de California representa a más de 900 enfermeras registradas en el hospital, según el sindicato.

