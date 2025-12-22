Skip to Content
Crece el temor en el Valle de Coachella debido a la actividad de agentes de ICE

Published 11:14 am

Lina Robles

La semana pasada las redes sociales se llenaron de videos y fotos de la actividad de agentes de la migra en varias ciudades del Valle de Coachella.

Reginaldo Lopez dueño de la empresa Better Garden comentó que tres empleados fueron arrestados y el vehículo de trabajo fue abandonado en una gasolinera de Palm Springs.

Uno de los detenidos es su hermano y pudo localizarlo en un centro de detención en Los Ángeles. El jefe de la policía de Palm Springs confirmo que ellos no participan en las detenciones de agentes de ICE y que no sabían qué iba a haber actividad de la migra

