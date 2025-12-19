Reportes de posible actividad de ICE generan preocupación en el Valle de Coachella

Luis Medina

VALLE DE COACHELLA, Calif. (KUNA) – Reportes de posible actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Valle de Coachella están generando nuevas preocupaciones de seguridad para algunos miembros de la comunidad.

Algunos espectadores han compartido videos y fotos en redes sociales y los han enviado a la sala de prensa de Telemundo 15, reportando presunta actividad de ICE o la Patrulla Fronteriza. Hasta el momento, Telemundo 15 no ha podido confirmar de forma independiente la presencia de agentes de ICE ni ninguna operación oficial de cumplimiento de la ley.

En respuesta a los reportes, los líderes locales se están pronunciando. El concejal de la ciudad de Indio, Oscar Ortiz, publicó un video en redes sociales en el que aborda al menos un incidente reportado y dirige a las familias a recursos relacionados con la inmigración.

El representante estadounidense Raúl Ruiz también emitió un comunicado en respuesta a los reportes, que decía en parte: “Estas deportaciones crueles, indiscriminadas y masivas dirigidas a inmigrantes no delincuentes. Estas redadas están generando temor en nuestras comunidades, perjudicando a los negocios locales y separando a las familias. Este enfoque es incorrecto y debe cesar”. Telemundo 15 seguirá de cerca la situación y ofrecerá actualizaciones a medida que haya más información disponible.