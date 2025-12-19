Miley Cyrus será homenajeada en el Festival de Cine de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Miley Cyrus recibirá el Premio al Logro Artístico Destacado en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs.

Cyrus será homenajeada por su nueva canción “Dream As One”, incluida en Avatar: Fuego y Ceniza.

Los Premios de Cine se llevarán a cabo el 3 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Palm Springs, y el festival se extenderá del 2 al 12 de enero de 2026. El evento será presentado por Kering y patrocinado por Entertainment Tonight.

“Una artista que no necesita presentación, Miley Cyrus es una fuerza en todo lo que hace. Su canción ‘Dream as One’, de Avatar: Fuego y Ceniza, ya es un éxito, conmocionando al público de todo el mundo”, declaró el presidente del festival, Nachhattar Singh Chandi. “Con enorme entusiasmo damos la bienvenida a Miley Cyrus a Palm Springs y le entregamos el Premio al Logro Artístico Destacado”.

Miley Cyrus es una artista multiplatino ganadora de un premio GRAMMY®. En los GRAMMY de 2024, interpretó “Flowers”, el sencillo más vendido de 2023, y ganó los premios a la Mejor Interpretación Pop Solista y a la Grabación del Año. En 2025, su colaboración con Beyoncé ganó el Grammy a la Mejor Interpretación Country de Dúo. Su octavo álbum, “Endless Summer Vacation”, dominó las listas de éxitos, y su álbum visual “Something Beautiful” se lanzó en la primavera de 2025.

Como parte de su incursión multimedia, apareció en uno de los episodios más populares de Black Mirror de Netflix como Ashley O, interpretando versiones de Nine Inch Nails que cautivaron a los espectadores.

Miley presentó su fundación 501(c)3, Happy Hippie Foundation, en 2014. Esta fundación ha recaudado millones para apoyar a jóvenes en situación de calle, especialmente a aquellos que se identifican como LGBTQ+. En 2024, anunció el lanzamiento de la Fundación Miley Cyrus, una extensión de su trabajo filantrópico centrado en apoyar a las madres en toda su diversidad.