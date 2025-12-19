Hoy es el último día para reservar tu boleto para el sorteo de la Casa de sus sueño de St. Jude y participar en todos los premios

Luis Medina

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) – ¡Reserva ya tu boleto para el sorteo de la Casa de sus sueño de St. Jude el viernes 19 de diciembre y podrás ganar la casa y TODOS los premios adicionales! ¡Así tienes más maneras de ganar mientras ayudas a St. Jude!

Llama al 800-535-6748 para reservar tu boleto por solo $100 y ayuda al Hospital de Investigación Infantil St. Jude® a continuar su labor de salvar vidas.

La casa está siendo construida por GHA Companies en la comunidad Silver Spur Ranch, al sur de Palm Desert, junto al Zoológico y Jardines The Living Desert. Es una casa de una sola planta de 2600 pies cuadrados. Tendrá tres dormitorios, tres baños y medio, una sala de estar flexible y un garaje para tres autos. La casa también incluye un diseño de concepto abierto, una cocina renovada con una gran isla y una despensa amplia. Consigue tu entrada ahora y participa en el sorteo de una tarjeta de regalo VISA de $2,500 cortesía del Bufete de Abogados Jeffrey Weaver, un jacuzzi Michael Phelps Legend Series LSX 900 con cubierta cortesía de Master Spas y combustible para un año valorado en $3,000.