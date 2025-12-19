Exoficial del DHSPD acusado de agredir a menores durante arrestos comparece ante el juez

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un ex policía acusado de agredir violentamente a dos menores durante su arresto tras huir de un presunto robo en la escuela secundaria Desert Hot Springs se declaró hoy inocente de los cargos por delitos graves.

Johnny Acosta, de 30 años, fue arrestado el mes pasado tras una investigación de un año del Grupo de Trabajo de Investigaciones de Fuerza del Condado de Riverside sobre los presuntos actos de uso excesivo de la fuerza.

Acostá está acusado de agresión con arma de fuego, presentación de una denuncia falsa y agresión por parte de un agente del orden público.

Fue comparecido ante el juez del Tribunal Superior, John Evans, quien programó una audiencia para llegar a un acuerdo por delitos graves para el 22 de enero en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Acostá se encuentra en libertad bajo fianza de $30,000. Según la Fiscalía del Distrito, poco antes de las 2 a.m. del 8 de noviembre de 2024, unidades de patrulla del Departamento de Policía de Desert Hot Springs fueron enviadas a la escuela secundaria en Pierson Boulevard para investigar un posible allanamiento.

Acostá se encontraba entre los agentes que se encontraron con cuatro sospechosos que huían del lugar cuando los agentes se acercaron, según la fiscalía.

El acusado persiguió a un joven de 17 años, lo que resultó en el primer acto de presunto uso excesivo de la fuerza, y luego persiguió a otro joven de 17 años, lo que culminó en el segundo supuesto caso de mano dura, según los investigadores.

Los jóvenes fueron finalmente detenidos sin incidentes, y no hubo indicios de que ninguno de ellos sufriera lesiones que requirieran hospitalización.

No se revelaron las acciones específicas del acusado, ni se informó sobre daños al campus durante el supuesto robo.

Acostá fue puesto en licencia administrativa ese mismo día, tras lo cual se inició una investigación interna que condujo a su despido del departamento de policía el 27 de marzo pasado.

Acostá fue arrestado sin incidentes por investigadores de la Fiscalía el 7 de noviembre y pagó rápidamente la fianza.