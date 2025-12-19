Agentes del ICE involucrados en accidente mientras seguían a un sujeto en Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un vehículo se estrelló contra un muro mientras era seguido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. el viernes por la tarde en Indio.

El accidente se reportó alrededor de las 12:30 p. m. en la cuadra 46000 de Vargas Road.

“Durante la investigación, los oficiales se enteraron de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. habían estado siguiendo a un sujeto en un vehículo desde fuera del área hacia la ciudad de Indio antes del choque”, se lee en un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Indio.

No se informó si hubo heridos en el accidente; sin embargo, el equipo de Telemundo 15 en el lugar vio a una persona consciente y despierta siendo trasladada a una ambulancia.

La policía agregó: “El Departamento de Policía de Indio no participó en ninguna acción policial ni de investigación relacionada con ICE ni en el operativo de ICE”.

Nos hemos comunicado con ICE para obtener más información. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com