La Agencia de Tránsito SunLine ofrecerá pasajes de autobús gratuitos durante la temporada navideña

Luis Medina

COACHELLA VALLEY, Calif. (KESQ) – La Agencia de Tránsito SunLine ofrecerá pasajes de autobús gratuitos en todas las rutas fijas a partir de principios de la próxima semana como parte de su programa de pasajes gratuitos para la temporada navideña.

El servicio estará disponible desde el lunes hasta el 2 de enero, excepto el día de Navidad.

La agencia afirmó que los pasajes gratuitos facilitarán los viajes de los residentes del Valle de Coachella, a la vez que promueven la equidad y la sostenibilidad en varias comunidades.

Puede encontrar un mapa de la red de rutas fijas I-9 de SunLine en www.sunline.org/services/sun-bus/routes-and-schedules.