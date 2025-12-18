Hombre de Oceanside acusado de abusar sexualmente de tres menores en Joshua Tree

Luis Medina

JOSHUA TREE, Calif. (KUNA) – Un hombre de Oceanside fue arrestado bajo sospecha de agredir sexualmente a tres menores en Joshua Tree, informaron las autoridades.

Ryan Granger, de 43 años, fue arrestado el miércoles en Oceanside. Según los registros judiciales, se le imputaron tres cargos por suministrar una sustancia controlada/narcótico a un menor por parte de un adulto, dos cargos de actos lascivos con un menor y exposición indecente.

Granger permanece detenido bajo fianza de $500,000 en el Centro de Detención de West Valley en Rancho Cucamonga. Está previsto que comparezca ante el tribunal hoy mismo.

El caso se remonta al 14 de septiembre. Agentes de la Estación de Morongo Basin respondieron a un reporte de actos lascivos cometidos contra un menor en la cuadra 61000 de Twentynine Palms Highway.

Durante la investigación preliminar, los agentes determinaron el sábado 13 de septiembre de 2025 que el sospechoso abusó de tres menores de 15 años —según un comunicado de prensa de la policía—. El sospechoso les proporcionó sustancias controladas ilegales y alcohol. Mientras las víctimas se encontraban incapacitadas para valerse por sí mismas, el sospechoso cometió actos lascivos contra ellas.

El detective D. Rodríguez empleó técnicas de investigación avanzadas y registros públicos para identificar a Granger como sospechoso. Los investigadores obtuvieron una orden de arresto contra Granger, quien fue detenido el 10 de diciembre.

Los detectives creen que podría haber más víctimas. Se insta a cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente o que haya tenido contacto con el sospechoso en circunstancias similares a que se comunique con la Comisaría del Sheriff de Morongo Basin al (760) 366-4175.

Se pueden proporcionar pistas anónimas a través de la línea directa de We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o en www.wetip.com.

