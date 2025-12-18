CVUSD advierte sobre recortes presupuestarios de $20 millones en los próximos dos años

Luis Medina

THERMAL, Calif. (KUNA) – El Distrito Escolar Unificado del Valle de Coachella (CVUSD) podría enfrentar recortes presupuestarios adicionales de hasta $20 millones en los próximos dos años, según los líderes del distrito, incluso después de realizar recortes de decenas de millones de dólares el año pasado.

El año pasado, el distrito aprobó recortes presupuestarios por $57 millones, que incluyeron despidos de personal y ajustes a los programas. Julie Vigil, Superintendente Adjunta de Servicios Empresariales, explicó que estos recortes se realizaron principalmente para cumplir con el saldo de reserva del 3% requerido por el distrito, no para eliminar por completo el gasto deficitario actual.

Vigil explicó que, cuando se consideran recortes, el distrito prioriza la protección de los servicios esenciales que apoyan directamente a los estudiantes, a la vez que busca eficiencias en otras áreas.

“Siempre revisan dónde están sus funciones principales dentro del distrito y esa siempre será su prioridad principal… Hemos estado analizando el programa de lenguaje dual, nuestros programas de CTE y ese tipo de cosas, así como los gastos individuales dentro de los departamentos, y viendo cómo podemos optimizar los recursos” declaro Vigil.

Los recortes propuestos se producen después de que la junta escolar aprobara recientemente un aumento salarial de hasta $2,000 por reunión para sus miembros, una decisión que ha generado críticas en medio de los problemas financieros del distrito. Vigil afirma que el aumento salarial está vinculado a una legislación reciente destinada a abordar las disparidades en la compensación de los miembros de la junta en los distritos.

“Conozco la legislación; la razón por la que la presentaron es porque muchos miembros de la junta en distritos solo reciben unos 350 dólares al mes, lo cual no se corresponde con el tiempo y el esfuerzo que cada uno de ellos dedica”

A pesar de la controversia, Vigil enfatizó que abordar los problemas financieros del distrito requerirá una colaboración continua con la comunidad.

La junta escolar tiene hasta su primera reunión en febrero para decidir sobre los recortes presupuestarios propuestos.

Para más información, siga con Telemundo15.com