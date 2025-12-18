Adopciones Gratuitas de Mascotas en Refugios del Condado de Riverside para las Fiestas

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) — El Departamento de Servicios para Animales del Condado de Riverside no cobrará las cuotas de adopción para gatos y perros durante su evento “Hogar para las Fiestas”, que se llevará a cabo del 19 al 24 de diciembre en los cuatro refugios del condado.

La promoción incluye esterilización/castración, microchip y vacunas según la edad. Los perros adoptados durante el evento también recibirán un collar y una placa de identificación nuevos, patrocinados por DocuPet. Los primeros 50 adoptantes de perros que pesen más de 40 libras recibirán una tarjeta de regalo de $50 para artículos para mascotas.

“Es un momento maravilloso para regalar un hogar cálido a un nuevo miembro de la familia”, dijo Mary Martin, directora de servicios para animales. “Nuestras mascotas del refugio solo desean compartir su amor incondicional con ustedes”.

Las autoridades afirman que el evento llega en un momento crítico, ya que los refugios siguen con su capacidad al límite. Las adopciones ayudan a liberar espacio para otros animales necesitados.

Los horarios de los eventos para los refugios de Western Riverside, San Jacinto y Coachella Valley son:

19 de diciembre: 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

20 y 21 de diciembre: 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

22 de diciembre: Cerrado

23 de diciembre: 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

24 de diciembre: 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

El refugio de Blythe abre de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. y cierra todos los días del mediodía a la 1:00 p. m.

Las mascotas disponibles se pueden ver en RCDAS.org o en persona en:

Refugio de Animales del Condado/Ciudad de Western Riverside, Jurupa Valley

Campus de Animales del Valle de San Jacinto, San Jacinto

Campus de Animales del Valle de Coachella, Thousand Palms

Refugio de Animales de Blythe

Para obtener más detalles, visite RCDAS.org.