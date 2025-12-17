Kimberly Barraza nombrada presidenta de la Junta del Distrito de Salud

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Kimberly Barraza fue nombrada nueva presidenta de la Junta del Distrito de Salud y Fundación Desert Healthcare.

“Es un momento emocionante para el Distrito de Salud, ya que entramos en 2026 y continuamos con nuestro proceso de planificación estratégica, que ayudará a determinar las prioridades de nuestra Junta y personal para los próximos años”, declaró Christensen. “Esperamos apoyar a la presidenta Barraza y a toda la Junta en nuestro trabajo conjunto para promover el bienestar comunitario en el Valle de Coachella”.

Barraza se unió a la Junta en noviembre de 2022, elegida para un mandato de cuatro años por los votantes del Valle de Coachella. Reside en la zona seis del Distrito, que abarca la mayoría de Indio y Coachella.

Actualmente forma parte del Comité de Programas, del Comité de Planificación Estratégica y preside el Comité de Política Legislativa. Una de sus primeras responsabilidades como presidenta será nombrar a los miembros de la Junta para diversos comités.

“Me siento honrada de ser Presidenta de la Junta del Distrito y Fundación de Atención Médica del Desierto”, declaró la Presidenta Barraza en una declaración escrita. “Nuestra región continúa enfrentando importantes desafíos en materia de salud, y este cargo conlleva la responsabilidad de liderar con transparencia, colaboración y un profundo compromiso con la equidad. Espero con interés trabajar junto con mis compañeros de la Junta, el personal y los socios comunitarios para fortalecer el acceso a la atención médica, invertir en prevención y garantizar que nuestros recursos se utilicen de manera que realmente mejoren los resultados de salud para los residentes del Valle de Coachella”.

Completando el liderazgo de la Junta para 2026, los directores Greg Rodríguez (zona uno) y el Dr. Daniel Logsdon (zona tres) continuarán como vicepresidente y tesorero, respectivamente. La directora Leticia DeLara (zona siete), expresidenta de la Junta, se desempeñará como secretaria.

La Junta, compuesta por siete miembros, también incluye a Carole Rogers (zona dos) y Evett Perez-Gil (zona cuatro).

Tras la renuncia del director Arthur Shorr el 30 de noviembre, el puesto de la Junta en la zona cinco está vacante. Sin embargo, se aceptan solicitudes hasta las 5 p.m. del 5 de enero. (Consulte los límites de las zonas en nuestro mapa interactivo Hummingbird).

Se solicita a los residentes interesados que envíen una carta de presentación y un currículum vitae al director ejecutivo de Desert Healthcare District & Foundation, Chris Christensen, para ser considerados para el puesto en la Junta. Las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico a info@dhcd.org. La Junta realizará entrevistas en una reunión pública especial, con el posible nombramiento de un nuevo director el 8 de enero.