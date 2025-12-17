Skip to Content
Gran presencia de la policía se registró en un hotel de Cathedral City

Published 11:14 am

Lina Robles

Ayer a las 11 de la noche inició un operativo de la policía en el hotel Best Western ubicado cerca de la Varner Road y el freeway 10 en Cathedral City donde por lo menos había seis patrullas y los paramédicos se llevaron a un hombre al hospital, pero aún no se sabe si por problemas de salud o por una agresión; algunos testigos mencionaron que la ambulancia fue escoltada por la policía y varios oficiales permanecieron en el hotel por un rato.

Telemundo 15 Palm Springs

