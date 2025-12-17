Skip to Content
News

El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aprobó la ampliación del puente de la calle Monroe y la I-10 en Indio

By
New
Published 11:14 am

Lina Robles

El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aprobó el proyecto de ampliación del puente de la calle Monroe y las rampas de entradas y salidas del Freeway 10 en Indio.

Los supervisores comentaron que el proyecto ya paso la revisión del impacto al medio ambiente y no afectara las zonas residenciales ni comerciales, lo único que no permite iniciar los trabajos es que los dueños de dos terrenos del área no han llegado a un acuerdo para vendérselos al condado.

El proyecto tendrá un costo de varios millones de dólares, pero con esto se acabarán los congestionamientos de tráfico en esa área.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.