Junta de Supervisores autoriza proyecto de mejora en Indio

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Los supervisores del Condado de Riverside aprobaron hoy formalmente un proyecto de mejora de intercambio en Indio, diseñado para descongestionar la Interestatal 10 y mejorar el flujo de tráfico que entra y sale de la ciudad.

En una votación de 4 a 0 sin comentarios, y con la ausencia del Supervisor José Medina, la Junta de Supervisores autorizó el martes el avance del Proyecto de Intercambio de la Calle Monroe con la Interestatal 10.

El proyecto ya fue aprobado por Caltrans, que no encontró evidencia de impactos ambientales adversos significativos.

La Agencia de Transporte y Administración de Tierras del Condado de Riverside supervisa la logística y los contratistas, pero el condado no tiene obligaciones financieras, ya que todas las asignaciones futuras para el proyecto provienen de Indio y la Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella, según documentos de la TLMA.

Las barreras actuales para el inicio de las obras son dos parcelas privadas cuyos propietarios aún no han resuelto las negociaciones con el condado, que está procediendo con adquisiciones de propiedades de dominio eminente para establecer las servidumbres, según los documentos.

La ampliación y las mejoras del intercambiador implicarán la reconstrucción de las rampas de entrada y salida de la calle Monroe desde la I-10, añadiendo carriles adicionales para una circulación vehicular más eficiente. Además, se construirá un carril auxiliar en la I-10 entre las calles Monroe y Jackson. El área del proyecto abarcará el espacio de la autopista y los terrenos colindantes entre el Canal de Tormentas del Valle de Coachella y la Avenida 42.

“El intercambiador es un importante punto de acceso para el desarrollo existente en la zona”, declaró TLMA. “Este proyecto no implicará el desplazamiento ni la reubicación de residentes, negocios, granjas, organizaciones sin fines de lucro ni servicios gubernamentales”.

El presupuesto total del proyecto aún no se ha determinado y, a diciembre de 2025, no se han solicitado ofertas de contratistas.

Una vez adquiridas las servidumbres, se establecerá el cronograma de construcción del proyecto.