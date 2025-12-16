Skip to Content
News

Hombre muere en tiroteo en Indio el martes por la tarde

By
New
Published 5:14 pm

Luis Medina

INDIO, Calif. (Kuna) – Una persona murió en un tiroteo en un vecindario de Indio el martes por la tarde.

El tiroteo se reportó alrededor de la 1:20 p. m. en la calle Dove, cerca de Calhoun y Quail.

El sargento Abe Plata, del Departamento de Policía de Indio, informó a nuestra estacion hermana News Channel 3 que los agentes acudieron a la zona y localizaron dos escenas del crimen: una en la calle Dove y la segunda en la calle Blue Jay.

Los agentes llegaron al lugar y encontraron a un hombre con heridas de bala. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto, confirmó Plata.

Plata indicó que no se han realizado arrestos. Se solicita a cualquier persona con información que llame al 911.

Las carreteras de la zona están cerradas mientras la investigación continúa.

Juan Montesló , de Telemundo 15, ofrecerá las últimas actualizaciones en vivo desde el lugar de los hechos a las  6 p.m. en vivo 

Manténgase conectado en Telemundo15.com para mantenerse al día.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.