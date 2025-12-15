Familia de hombre de Cathedral City asesinado por agente recibe $13.1 millones tras juicio civil

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – La familia de un hombre de Cathedral City con problemas mentales que apuñaló a un agente del sheriff del condado de Riverside, lo que provocó que este le disparara fatalmente por la espalda, recibió $13.1 millones tras un juicio civil contra el condado, según se anunció hoy.

Logina Perez Monroy y David Monroy, padres de Jeffrey Alexander Monroy, presentaron una demanda alegando violaciones de derechos civiles federales en relación con la muerte de su hijo de 33 años, así como otros factores que justifican indemnizaciones.

Tras un juicio de nueve días que finalizó el jueves en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el centro de Los Ángeles, el jurado presentó el veredicto de alto costo a favor de los demandantes, cuyos abogados lo calificaron como el veredicto por “mayor uso excesivo de la fuerza” contra el condado.

No quedó claro de inmediato si los acusados tenían la intención de apelar. “No hay excusa para dispararle al Sr. Monroy varias veces por la espalda cuando no representaba ninguna amenaza para el agente”, declaró el abogado de los demandantes, Houman Sayaghi. “Afortunadamente, el jurado vio la verdad, llegó a la conclusión correcta y responsabilizó a las fuerzas del orden por sus atroces acciones”.

El abogado Kaveh Navab afirmó que era un honor y un privilegio representar a los demandantes.

“Nada podrá reemplazar lo que perdieron, pero este veredicto representa justicia y rendición de cuentas”, declaró Navab.

Aunque el condado fue el principal objetivo de la demanda, el sheriff Chad Bianco y el agente que disparó los tiros fatales, el cabo Rubén Pérez, también fueron mencionados.

Los demandados presentaron una respuesta a la demanda civil en 2021, declarando que negaban rotundamente “toda responsabilidad o irregularidad”, cuestionando las “conclusiones y argumentos legales” presentados por los demandantes.

Según la demanda, el tiroteo mortal ocurrió la tarde del 7 de agosto de 2020, mientras Monroy trabajaba para la empresa de servicios de piscinas de su padre, prestando asistencia con las reparaciones de una piscina en la cuadra 70800 de Tamarisk Lane, Rancho Mirage.

Monroy se alteró y se alejó del lugar de trabajo, llamando a su hermano, Will Monroy, para que lo recogiera y pudiera irse a casa, según los demandantes.

Un residente de la cuadra pensó que Monroy parecía sospechoso debido a su pañuelo y ropa oscura, lo que llevó a la persona a llamar al 911 para denunciar a un posible alborotador, según los abogados.

Pérez y Will Monroy llegaron al mismo tiempo minutos después, y Pérez intentó interrogar al hombre agitado, quien no quiso responderle. Cuando el agente intentó detener a Jeffrey Monroy, se produjo un forcejeo, y Monroy sacó un destornillador, apuñalando al agente varias veces, incluso en el cuello, según documentos judiciales.

Will Monroy intentó intervenir, separando físicamente a su hermano del agente y “arrastrándolo 6 metros lejos del lugar de la confrontación”, según los demandantes.

“El cabo Pérez, repentinamente y sin previo aviso ni orden verbal, disparó injustificadamente al desarmado Jeffrey por la espalda varias veces, lo que provocó su trágica y prematura muerte en el lugar poco después”, declararon los demandantes.

Will Monroy resultó ileso.

Pérez fue trasladado a un hospital del Valle de Coachella, donde recibió atención médica y finalmente se recuperó.

Los demandantes argumentaron que la confrontación ya estaba en proceso de desescalada cuando el agente abrió fuego.

El departamento del sheriff es una de las agencias más demandadas del condado de Riverside, lo que ha resultado en indemnizaciones o acuerdos millonarios.

El lunes no se pudo confirmar la situación laboral de Pérez.