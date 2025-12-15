Ciclista herido tras un choque con fuga por conducir bajo los efectos del alcohol en Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – Un ciclista se recupera en el hospital tras un choque con fuga por conducir bajo los efectos del alcohol en Palm Springs el domingo por la noche.

Alrededor de las 7:13 p. m. del domingo, el Departamento de Policía de Palm Springs recibió un reporte de un accidente de tránsito que involucró a un vehículo y un ciclista, cerca de la intersección de Avenida Caballeros y Vista Chino. Los oficiales respondieron y localizaron a un ciclista adulto con lesiones moderadas. El ciclista se encontraba alerta en el lugar y fue trasladado para recibir atención médica.

Durante la investigación, los oficiales determinaron que el vehículo involucrado se dio a la fuga. La policía logró identificar y localizar el vehículo sospechoso en una residencia dentro de la ciudad de Palm Springs.

Durante la investigación, los oficiales determinaron que el conductor involucrado en el choque se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. El conductor fue arrestado por los delitos graves de choque con fuga con resultado de lesiones y conducir bajo los efectos del alcohol con resultado de lesiones.

Se recomienda que cualquier persona que tenga información adicional relacionada con este accidente se comunique con la División de Tráfico del Departamento de Policía de Palm Springs al (760) 323-8125.