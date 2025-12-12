Peregrinación de Nuestra Señora de Guadalupe se reanuda en iglesias tras temores migratorios

Luis Medina

VALLE DE COACHELLA, Calif. (KUNA) – Tras la cancelación de la caminata anual en septiembre, la peregrinación de Nuestra Señora de Guadalupe se reanuda el viernes en las iglesias de todo el Valle, pero con algunos cambios.

La caminata de 30 millas, que el año pasado reunió a más de 20,000 feligreses del oeste al este del Valle, se pospuso debido a temores por las autoridades migratorias.

Los participantes ahora caminarán las millas en los estacionamientos de las iglesias de todo el Valle y celebrarán allí mismo.

En la Iglesia Católica de San Luis en Cathedral City, las festividades comenzaron a las 3 a. m. del jueves con música, presentaciones de danza, oración y puestos de comida.

“El Espíritu Santo sigue obrando en la gente y dicen: ‘¡Vamos a hacer la obra, vamos a bailar!'”. Así que, en cierto modo, creo que lo principal es seguir dando gracias a Dios y alabándolo. Quizás no con las caminatas, pero ahora oramos con él y muchas otras cosas también —dijo el padre José Orozco—.

Concepción Cruz, feligresa y bailarina principal, comentó que los miembros de su comunidad se han visto afectados por el temor a las autoridades migratorias.

“El miedo persiste, la gente tiene miedo de salir, no va a la tienda, pero hoy estamos aquí unidos; la gente ha estado entrando y saliendo para apoyar el evento ayer y hoy. Así que tuvimos una buena respuesta.

Esto demuestra que el miedo no hará que sus tradiciones culturales se oculten, pero muchos aún expresaron su esperanza de que la peregrinación regrese el próximo año.

“Nuestra comunidad es tan grande; el 64% del Valle es hispano. Por eso, esta tradición, todas las iglesias necesitan mantenerla viva”, dijo Rafael Oscal.

Varias iglesias en todo el Valle están planeando festividades hasta el viernes por la noche.