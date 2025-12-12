Motociclista muere en choque con camión en Indio el jueves por la noche

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Un hombre de 33 años falleció hoy a causa de las heridas sufridas tras el choque entre su motocicleta y un camión en Indio.

El accidente se reportó alrededor de las 11:15 p. m. del jueves frente a un negocio en la cuadra 43400 de la calle Monroe, al sur de la Interestatal 10, según el Departamento de Policía de Indio.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre en la carretera con heridas graves. Los paramédicos le realizaron maniobras para salvarle la vida y fue trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto el viernes por la mañana, según informó el departamento.

La oficina forense lo identificó como Roberto Rodríguez, de 33 años, residente de Indio.

El conductor del camión resultó ileso y cooperó con los investigadores.

La calle Monroe estuvo cerrada temporalmente entre la avenida Oleander y la Interestatal 10, y se reabrió a las 2:54 a. m. del viernes.

Se investiga la causa del accidente.

Se solicita a cualquier persona con información sobre el accidente que llame al 760-391-4057.