Adolescentes acusados de atacar a un hombre con discapacidad intelectual e intentar incendiar sus cortinas

Luis Medina

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – Tres adolescentes fueron arrestados tras presuntamente atacar a un hombre con discapacidad intelectual e intentar incendiar su casa en Twentynine Palms a principios de esta semana.

El incidente se reportó inicialmente el miércoles alrededor de las 9 p. m.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, los agentes acudieron a la cuadra 6400 de East Court Way después de que la madre de un joven de 15 años denunciara que su hijo había sido agredido por un vecino.

Los agentes llegaron al lugar y contactaron a tres adolescentes, uno de los cuales afirmó haber sido agredido.

Durante la investigación inicial, los agentes determinaron que el relato del adolescente fue inventado para ocultar la verdadera naturaleza del incidente.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes descubrieron un video en redes sociales que capturaba la agresión.

Las autoridades informaron que el video mostraba a dos niñas y un niño atacando violentamente a un hombre con discapacidad intelectual. Los sospechosos forzaron la entrada al apartamento de la víctima y lo agredieron. Durante el ataque, una de las niñas se armó con un cuchillo de cocina grande y cortó repetidamente los brazos y la cabeza de la víctima. Durante la agresión, la víctima suplicó por su vida.

Antes de huir del apartamento, un sospechoso supuestamente intentó prender fuego a las cortinas del interior de la residencia para provocar un incendio.

Gracias a una investigación conjunta, todos los sospechosos fueron identificados de inmediato.

Los agentes obtuvieron y ejecutaron órdenes de registro en las residencias de la víctima y los sospechosos, y localizaron pruebas relacionadas con la agresión violenta. También recuperaron el cuchillo utilizado en el ataque.

Una de las menores de edad reportó inicialmente haber sufrido laceraciones como resultado de la agresión; sin embargo, la investigación reveló que sus lesiones se produjeron al romper la ventana de la casa de la víctima. Tanto la víctima como el sospechoso herido recibieron atención médica.

Los sospechosos fueron ingresados en el Centro de Detención Juvenil del Condado de San Bernardino y enfrentan múltiples cargos, incluyendo agresión con arma mortal con graves lesiones corporales, robo y amenazas criminales. Las autoridades informaron que la Fiscalía del Condado de San Bernardino determinará los cargos adicionales.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este incidente a comunicarse con la Estación de la Cuenca de Morongo al (760) 366-4175. Quienes deseen permanecer anónimos pueden comunicarse con la línea directa de We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o enviar información en línea en www.wetip.com.