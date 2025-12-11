Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif (KUNA) – White Party anuncia su regreso a Palm Springs en 2026.

El sitio web de White Party se ha actualizado con varios logotipos famosos, todos renombrados como White Party Palm Springs. En la parte inferior de la página se lee “Próximamente en 2026”. El mismo mensaje se puede ver en las redes sociales del evento.

Se sabe poco sobre el regreso; hemos intentado contactar directamente con White Party, y las autoridades municipales nos informan que no han sido informadas del regreso del evento.

White Party fue uno de los festivales de música dance LGBTQ+ más grandes del país. Se celebra en el centro de Palm Springs desde 1989. La edición de 2025 del evento fue cancelada y, en ese momento, su futuro era incierto.

Declaración de White Party sobre la cancelación de 2025 (14/1/25)

“Gracias por su energía, apoyo, cariño y compromiso con el evento gay más longevo del país. White Party Palm Springs nació en 1989 como un espacio seguro para reunirse, conocer nuevos amigos para toda la vida, bailar y celebrar nuestra singularidad, diversidad y hermosa comunidad. Creemos que la idea original de Jeffrey Sanker de fundar White Party Palm Springs se ha cumplido. Hoy en día, existen múltiples espacios seguros en todo el mundo y una comunidad más joven que ya no se esconde en las sombras ante la necesidad de que eventos como White Party Palm Springs sean seguros. Hemos tomado la difícil decisión de suspender 2025 y no producir White Party Palm Springs. El legado de White Party Palm Springs seguirá creciendo y evolucionando de cara a 2026 y más allá.”

– Jack Ketsoyan, White Party

El fundador de White Party, Jeffrey Sanker, falleció en 2021 tras una batalla contra el cáncer de hígado. Fue honrado con una estrella en el Paseo de las Estrellas de Palm Springs en 2023.