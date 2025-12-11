Residentes de Palm Springs protestan por la propuesta de construir un gran almacén en tierra tribal

Lina Robles

Decenas de manifestantes protestaron ayer durante la junta del concilio de Palm Springs por la propuesta de construir un gran almacén en un terreno de 217 acres de la tribu Agua Caliente entre el freeway 10 y el Hwy 111, los inconformes externaron sus preocupaciones ambientales y de infraestructura, como la contaminación del aire, posibles daños a especies en peligro de extinción y aumento de tráfico, además comentaron que la propuesta tiene que ser analizada y pidieron al concilio rechazar el proyecto, por lo que votaron a favor de elaborar un informe con recomendaciones y enviarlo a la tribu, que tiene la última palabra, pero le pide escuchar las preocupaciones de la comunidad.