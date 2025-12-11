Pandillero que asesinó a cinco personas será sentenciado el viernes

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Se espera que mañana se dicte sentencia de muerte contra un pandillero de Banning que conspiró o perpetró cinco asesinatos, a veces solo por diversión, en la ciudad a lo largo de varios años.

En octubre, tras deliberar solo unas horas, un jurado de Riverside recomendó la pena capital para William Arnold Armendariz III, de 28 años, por sus crímenes mortales.

Arendáriz se declaró culpable en julio de cinco cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de asesinato, así como de una acusación especial de homicidio en beneficio de una pandilla callejera criminal y numerosas acusaciones de posesión ilegal de armas de fuego y lesiones corporales graves, según los registros judiciales.

El jurado se reunió en el Palacio de Justicia de Riverside expresamente para determinar si debía recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Tras aproximadamente tres semanas de testimonios, el jurado recomendó esta última. Está previsto que el juez del Tribunal Superior del Condado de Riverside, Matthew Perantoni, siga la recomendación del panel durante la audiencia de sentencia del viernes.

El acusado se encuentra detenido sin derecho a fianza en la Cárcel Robert Presley. Varios de sus coacusados fueron condenados en años anteriores.

“Sacar a estos criminales de las calles ha sido un proceso largo, pero ha convertido a la ciudad de Banning en un lugar más seguro para todos los residentes y visitantes”, declaró en octubre el capitán de la policía de Banning, Brandon Smith. “Aunque las recientes condenas no han devuelto a los seres queridos a sus familias, el Departamento de Policía de Banning espera haberles brindado justicia y un cierre a los problemas”.

Armendariz, miembro de una pandilla documentada, estuvo directamente involucrado en los asesinatos de Bradley Cunningham, de 21 años; James Lara Jr., de 53; Felicia McCafferty, de 48; Charles Neazer, de 51; y Theresa Sanchez, de 42.

El primer asesinato ocurrió en la madrugada del 7 de noviembre de 2015, cerca de las calles Fifth y Williams, donde Neazer fue abatido a tiros por el acusado, según los investigadores.

La noche del 1 de julio de 2018, atacó a Cunningham y a la víctima. Un amigo suyo en la zona de Lincoln Street y Navajo Road, mató a Cunningham en la calle. El amigo de la víctima escapó por poco de la muerte, según informó la policía.

En la tarde del 30 de agosto de 2020, Lara, McCafferty y Sánchez fueron asesinados a tiros mientras se encontraban reunidos en el Cementerio del Parque Memorial de San Gorgonio.

“En el juicio se reveló que la pandilla tenía un juego en el que ganaban puntos por matar gente”, declaró el fiscal adjunto supervisor Kevin Beechem a City News Service.

El fiscal afirmó que los asesinatos en el cementerio se debieron a una supuesta rivalidad pandillera entre Lara y los afiliados de Armendáriz. Cuando estallaron las hostilidades en el lugar, McCafferty y Sánchez intentaron intervenir a favor de Lara y fueron asesinados junto con él.

Los casos permanecieron sin resolver hasta que los detectives reunieron suficientes pruebas forenses y de testigos presenciales para vincularlos, identificando finalmente a Armendáriz como el principal conspirador. Su hermano menor, Christopher Armendáriz, y varios otros pandilleros también estuvieron implicados.

Inicialmente, hubo múltiples casos en los que William Armendáriz fue acusado, aunque finalmente se consolidaron. Fue arrestado sin incidentes con una orden de arresto contra un fugitivo en septiembre de 2020 en San Luis, Misuri, y extraditado a California.

Mientras los procedimientos en su caso estaban pendientes, la mayoría de los casos de sus cómplices se resolvieron. Samuel Vásquez, quien estuvo involucrado en el asesinato de Neazer y en el de otro hombre, Henry Waters Jr., en febrero de 2017, fue declarado culpable de dos cargos de asesinato y otros delitos y sentenciado en 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Christopher Armendariz admitió cargos de homicidio involuntario y participación en pandillas callejeras y fue sentenciado en 2022 a 11 años de prisión.

Brandon Hylkema se declaró culpable en 2023 de homicidio involuntario y participación en pandillas en relación con la muerte de Cunningham. Su sentencia está programada para el 13 de febrero en el Palacio de Justicia de Riverside.

Otro conspirador, Jovanny Daniel Martínez, será juzgado a finales de enero en el juzgado del centro por asesinato, también relacionado con el asesinato de Cunningham.

Tanto él como Hylkema se encuentran detenidos sin derecho a fianza en centros penitenciarios del condado.