Liderazgo en duda en Coachella: las ausencias del alcalde retrasan las acciones del ayuntamiento

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (Kuna) – Continúan las preocupaciones sobre el liderazgo de la ciudad en Coachella, ya que el alcalde Steven Hernández, quien fue procesado en octubre por perjurio y conflicto de intereses, ha tenido menos apariciones en las reuniones del Ayuntamiento. Las ausencias de Hernández han provocado el aplazamiento de algunas acciones del ayuntamiento.

En la reunión del ayuntamiento del miércoles, la ausencia del alcalde provocó el aplazamiento de tres puntos, incluyendo la selección de un nuevo alcalde Pro Tem y los nombramientos para los subcomités del ayuntamiento.

