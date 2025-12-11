Familia de patinador de Desert Hot Springs fallecido en accidente se pronuncia y pide precaución en la carretera

Luis Medina

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) – La familia de Juan Mejía, de 20 años, comparte su memoria tras su fallecimiento en un accidente mientras andaba en patineta en Desert Hot Springs.

Mejía andaba en patineta por Mountain View y Dillon Road cuando fue atropellado la noche del 5 de diciembre. La Patrulla de Carreteras de California (CHP) informa que el conductor decidió adelantar de forma insegura a un vehículo que circulaba a baja velocidad sobre las líneas amarillas dobles y atropelló a Mejía.

News Channel 3 y Telemundo 15 hablaron en exclusiva con la hermana de Mejía, Jacquelyn, quien instaló un monumento conmemorativo en el lugar del accidente.

“Siempre estaba regalando dulces. Sus papas fritas favoritas están ahí mismo. Esta es su cerveza favorita”, dijo sobre el monumento adornado con recuerdos de su vida, incluyendo la patineta con la que murió mientras andaba.

Su hermana dice que a Mejía le encantaba ver dibujos animados, jugar videojuegos y era muy querido entre la comunidad mientras recorría Desert Hot Springs en patineta.

“Siempre andaba en patineta por DHS. Estoy casi segura de que toda la ciudad lo conoce porque siempre andaba en patineta”, dijo Jacquelyn.

Ahora, mientras la familia procesa la noticia de su muerte, recomiendan que conductores y peatones de la zona tengan precaución.

“No diría que esta es la carretera más segura para caminar. Necesita algo de luz. Es muy oscuro aquí de noche”, dijo.

La familia afirma que las muertes en Mountain View Road son muy comunes debido a la poca visibilidad y los carriles estrechos.

Telemundo 15 ha cubierto varios accidentes en la zona, incluyendo un accidente de motocicleta a principios de esta semana. Nos comunicamos con la Patrulla de Caminos de California (CHP) para obtener más información sobre el número total de incidentes en los últimos años, pero aún no hemos recibido respuesta.

Ahora, Jacquelyn espera que otros aprendan la lección antes de que se pierdan más vidas.

“Mi tía estaba conduciendo, ya sabes, veníamos de la iglesia, y la cruzaron con doble luz amarilla en esta carretera. Pensé: ‘¡Ay, hay un accidente a menos de una milla de aquí!'”, dijo.

Si desea apoyar a la familia de Mejía en sus esfuerzos por cubrir los gastos funerarios, visite: https://www.gofundme.com/f/in-memory-of-juan-mejia

La familia organizará una recaudación de fondos con alimentos en el parque de casas móviles Casa Del Sol el sábado 20 de diciembre a las 4 p. m. para cubrir también los gastos funerarios.