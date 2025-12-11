Skip to Content
El CHP intensifica la vigilancia en el Hwy 74 por la seguridad de los automovilistas

Published 11:14 am

Lina Robles

La Patrulla de Carreteras de California está intensificando la vigilancia en el Hwy 74 para garantizar la seguridad de las personas durante la ajetreada temporada navideña.

El nuevo plan incluye más patrullajes, capacitación adicional para detectar infracciones comerciales y reducir la cantidad de accidentes y que la gente simplemente respete la ley y conduzca con precaución, además habrá reuniones comunitarias para que las personas expresen sus inquietudes ya que quieren asegurarse de que todos conduzcan al límite de velocidad.

