Ayer los bomberos rescataron a dos excursionistas en incidentes por separado

Lina Robles

Ayer los bomberos estuvieron muy ocupados rescatando a dos excursionistas que se sintieron mal mientras caminaban en las montañas que rodean el Valle de Coachella.

El primer incidente ocurrió a las 9:50 de la mañana cerca de la calle Tecate en La Quinta, el segundo percance sucedió a las 11:15 de la mañana en el sendero ubicado cerca de la Avenida 42 y la calle Golf Center en Indio.

En ambos operativos los aventureros fueron rescatados con la ayuda de un helicóptero y después en ambulancia los trasladaron al hospital.