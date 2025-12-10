Tres jóvenes de 18 años acusados de disparar en una casa abarrotada de gente en Thermal

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Tres jóvenes de 18 años, acusados de disparar contra una casa abarrotada en Thermal, disparando numerosas balas en un ataque desde un vehículo que continuó incluso después de la llegada de los agentes del sheriff para investigar, fueron acusados hoy de múltiples cargos de intento de asesinato y otros delitos.

Eric Orozco Díaz, Guillermo Alexander Martínez y Gustavo Isbojet Barrera Peña, todos de 18 años y originarios del este del Valle de Coachella, fueron arrestados hace unos días tras una investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Los acusados están acusados de poco más de dos docenas de delitos, incluyendo intento de homicidio premeditado, agresión con arma de fuego semiautomática, disparos imprudentes, disparo de un arma desde un vehículo en movimiento y acusaciones que agravan la pena por usar un arma de fuego —un “arma fantasma”— en la comisión de un delito grave.

No se presentaron cargos específicos relacionados con el presunto ataque del trío contra agentes de patrulla, a pesar de que los investigadores del sheriff los arrestaron inicialmente bajo sospecha de dispararles.

Las víctimas en la propiedad de Thermal —nueve hombres y cinco mujeres— fueron identificadas únicamente por sus nombres o iniciales en la denuncia penal.

El sargento del sheriff, Jarred Bishop, alegó que poco antes de las 10 p. m. del viernes, los acusados se dirigieron a una casa en la cuadra 88000 de la Avenida 70, cerca de la calle Fillmore, y dispararon contra la propiedad, sin alcanzar a nadie dentro.

Las víctimas llamaron al 911 y varias patrullas llegaron al lugar poco después, dijo Bishop.

“Mientras estaban en el lugar, un vehículo se incorporó a la calle y uno de sus ocupantes disparó varias veces hacia los agentes, impactando a uno de los vehículos de patrulla”, dijo el sargento. “Ningún agente resultó herido”.

Los agentes no respondieron a los disparos, sino que lo persiguieron mientras el vehículo se alejaba a toda velocidad, informaron las autoridades.

“Los agentes persiguieron al vehículo sospechoso, pero lo perdieron de vista”, dijo Bishop. Poco después, localizaron un vehículo abandonado que coincidía con el del sospechoso, (el cual fue dejado) en la cuadra 63000 de Landon Lane.

Eso está aproximadamente a 10 millas noroeste de donde ocurrió el presunto tiroteo.

Bishop dijo que un registro del lugar después de la medianoche del sábado resultó en el contacto con Peña, quien intentó huir, pero fue rápidamente detenido sin mayores incidentes.

Dos días después, Díaz y Martínez también fueron detenidos tras ser citados e interrogados en la comisaría del sheriff en Airport Boulevard, Thermal.

No se reveló el posible motivo del presunto ataque.

Los acusados no tienen antecedentes penales documentados en el tribunal de adultos del condado de Riverside.