Naomi Soto juramentó como nueva alcaldesa de Palm Springs

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La concejal de Palm Springs, Naomi Soto, juramentó oficialmente como nueva alcaldesa de la ciudad el miércoles.

Soto juramentó su cargo durante la sesión del Ayuntamiento del miércoles.

Soto, ejecutiva del sector salud, fue elegida en noviembre de 2024 para representar al Distrito 4. Servirá por un período en el cargo rotatorio, con el concejal David Ready como alcalde pro tempore, según informaron las autoridades.

El exalcalde Ron deHarte pronunció sus últimas palabras como alcalde y continuará como concejal del Distrito 3.

El concejal David Ready también juramentó como alcalde pro tempore. Se espera que se convierta en alcalde de la ciudad después de Soto.