La Fundación Niños en Conflicto ayuda a llevar alegría navideña a los jóvenes alojados en el Centro de Detención Juvenil de Indio

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Decenas de voluntarios, incluyendo a la Policía de Palm Springs, se unieron el martes por la noche para la Fiesta de Fin de Año de la Fundación Niños en Conflicto (KIC).

El evento se llevó a cabo en el Centro de Detención Juvenil de Indio, donde todos envolvieron montones de regalos y prepararon bolsas para los jóvenes alojados allí, asegurándoles un poco de alegría navideña.

Monika Ortega, especialista en libertad condicional del Centro de Detención Juvenil de Indio, ha participado en el evento durante 23 años y ha sido asesora de la Fundación KIC durante 15 de ellos. Ortega afirma que es importante dar regalos y celebrar las fiestas con los niños porque: “Tenemos algunos que provienen de hogares con problemas. Quizás sus padres o abuelos no participan, así que nunca han vivido la Navidad. Por eso, intentamos decorarlos y darles un ambiente hogareño”.

“Cuando contactamos a los menores, generalmente lo hacemos con mala intención. Esta es nuestra manera de retribuirles, haciéndoles saber que todavía nos importan y que seguimos creyendo en ellos. No hemos perdido la esperanza y esperamos que la encuentren en nuestro apoyo”, dijo el teniente Michael Torres del Departamento de Policía de Palm Springs.

Las bolsas de regalo incluyen artículos como cuadernos, rompecabezas y dulces para los niños, quienes, debido a las políticas de seguridad, no pueden recibir regalos de afuera, ni siquiera de sus padres.

Ward añade: “Algunos de estos jóvenes, sí, se metieron en problemas. Pero, bueno, probablemente solo piensan en esos 30 segundos de esa mala decisión y ahora toman mejores decisiones, muchos de ellos, y simplemente en ver que la comunidad se preocupa”.

Cada año, la Fundación KIC dona más de $6,500 a más de 190 jóvenes en el Centro de Detención Juvenil de Indio y el Centro de Tratamiento y Educación Juvenil. La Asociación de Oficiales de Policía de Palm Springs contribuyó con $2,500 a la iniciativa de este año.

La Fundación KIC es una organización sin fines de lucro que apoya a los jóvenes en los centros de detención de libertad condicional del condado de Riverside, incluyendo el Centro de Detención Juvenil de Indio.

La Fundación se centra en los jóvenes en riesgo en centros de detención juvenil que enfrentan desafíos significativos y que trabajan para salir adelante. Esto incluye a jóvenes en libertad condicional o en custodia que se benefician de mentoría, educación, estructura y servicios de rehabilitación.

Para más información sobre la Fundación KIC, visite kicfoundation.org.