Jurado casi se reúne para juicio de competencia mental de hombre acusado de asesinar a agente

Luis Medina

MURRIETA, Calif. (KUNA) – Es probable que mañana se reúna el jurado para el juicio de competencia mental de un hombre acusado de emboscar y asesinar a un agente del sheriff del condado de Riverside, de 30 años, que respondía a una llamada por violencia doméstica.

Jesse Ceazar Navarro, de Lake Elsinore, está acusado de asesinato de un agente del orden público, intento de asesinato de un agente del orden público, acusaciones de circunstancias especiales de asesinato de un agente del orden público y acecho, así como acusaciones de agravamiento de la pena por arma de fuego y lesiones corporales graves, por la muerte del agente Darnell Calhoun en enero de 2023.

Jesse Navarro

La Fiscalía del Condado de Riverside solicita la pena capital para Navarro, siempre que sea condenado.

Basándose en una serie de evaluaciones psiquiátricas realizadas en 2023 y 2024, su abogado solicitó al tribunal un juicio de competencia mental, también conocido como juicio según el artículo 1369 del Código Penal, y el año pasado el juez del Tribunal Superior F. Paul Dickerson determinó que existían motivos suficientes para proceder con él.

Desde septiembre, la selección del jurado ha estado en marcha, de forma intermitente, en el Centro de Justicia del Suroeste en Murrieta. La Fiscalía del Distrito confirmó el miércoles que se espera que el panel se reúna el jueves, aunque no se aclaró la fecha exacta en que se programarán los alegatos iniciales, ya que las vacaciones de Navidad están a solo un par de semanas.

Si Navarro es declarado incompetente para ser juzgado por las acusaciones de delito grave, su caso se remitirá a un centro de salud correccional y probablemente será internado en un hospital estatal para recibir tratamiento según el cronograma que determine el tribunal.

Se encuentra detenido sin derecho a fianza en la Cárcel Robert Presley.

Según la declaración jurada de la orden de arresto del sheriff, presentada junto con la denuncia penal, Calhoun acudió a una residencia en la cuadra 18500 de Hilldale Lane, cerca de Grand Avenue, alrededor de las 4:30 p. m. del 13 de enero de 2023, después de que los operadores del 911 recibieran una llamada que indicaba un altercado doméstico en el lugar, sin certeza porque la persona que llamó colgó abruptamente.

Calhoun llegó solo en su patrulla y “contactó a varias personas en la entrada de la residencia”, según la declaración jurada.

«Navarro se ocultó parcialmente tras la puerta abierta de su camioneta, sosteniendo una pistola fuera de la vista del agente Calhoun», declara el documento. «A los 17 segundos de la llegada del agente Calhoun al lugar, Navarro comenzó a dispararle. Navarro disparó varias veces contra el agente Calhoun, quien huyó a pie. Navarro entonces subió a su camioneta, condujo en la dirección en la que había huido Calhoun y continuó disparándole desde la camioneta».

La declaración jurada reveló que Calhoun respondió a los disparos del acusado, pero «ninguna de las balas pareció herirlo».

El agente recibió varios impactos de bala y se desplomó en la calle. Fue trasladado al Centro Médico Inland Valley en Wildomar, donde fue declarado muerto al llegar.

Un agente de apoyo se enfrentó a Navarro en un tiroteo a los pocos minutos de que Calhoun llamara a “agente bajo fuego”, hiriendo al acusado. El agente que acudió al lugar resultó ileso.

Navarro se ha recuperado completamente.

A Calhoun le sobreviven su viuda, Vanessa, y sus hijos pequeños, Russell, Troy y Malcolm.

El acusado no tiene antecedentes penales documentados en el condado de Riverside.