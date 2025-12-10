Hombre de San Mateo acusado de asesinato en Idyllwild en 2004

Luis Medina

IDYLLWILD, Calif. (KUNA) – Un hombre de 43 años de San Mateo fue acusado oficialmente el miércoles por el asesinato de un joven de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una ruta de senderismo en Idyllwild hace más de 21 años, informaron las autoridades.

James Landi fue acusado de asesinato en primer grado, entre otros cargos. Está previsto que comparezca ante el tribunal el miércoles por la tarde en el Centro de Justicia del Suroeste en Murrieta.

Los agentes respondieron a un reporte de un excursionista que descubrió restos humanos en las colinas cerca de Southfork Trail y la Carretera 74 en Idyllwild a las 2:20 p. m. del 21 de marzo de 2004, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Al llegar, los agentes encontraron a la víctima, que presentaba signos evidentes de trauma. Posteriormente fue identificado como Reynaldo Burts, de 18 años y residente de Hemet.

Tras varios años, los investigadores identificaron a James Landi como persona de interés, pero aún no contaban con pruebas suficientes para realizar un arresto, por lo que el caso se cerró, según anunció el departamento del sheriff.

En agosto de este año, investigadores de la Unidad Central de Homicidios del sheriff revisaron el caso e identificaron pistas adicionales, lo que resultó en la reapertura del caso.

El viernes, los investigadores localizaron a Landi en San Mateo con la ayuda del Equipo de Impacto de Pandillas de la Fiscalía del Condado de Riverside. Landi fue arrestado sin incidentes bajo sospecha de asesinato y trasladado al Centro de Detención del Suroeste, donde permaneció detenido sin derecho a fianza.

Se recomienda a cualquier persona que tenga información adicional sobre el caso que se comunique con la Unidad Central de Homicidios del departamento al 951-955-2777.