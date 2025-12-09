Retiran monumento conmemorativo a Haro de propiedad en Cabazon vinculada al caso del bebé Emmanuel

Luis Medina

CABAZON, Calif. (KUNA) Un monumento conmemorativo dedicado al bebé Emmanuel Haro fue retirado de la propiedad en Cabazon, que ha sido un punto central en la investigación sobre su desaparición.

Nuestra estacion hermana News channel 3 visitó la casa el martes y confirmó que las velas, los peluches y otros objetos conmemorativos que habían estado afuera de la casa en las últimas semanas ya no están.

Varios usuarios de TikTok que transmitieron en vivo en el lugar informaron que personas que identificaron como familiares retiraron el monumento y hablaron sobre planes de alquilar la propiedad. News channel 3 y Telemundo 15 no ha confirmado de forma independiente su relación con la familia Haro ni ningún acuerdo de alquiler para la casa.

El cambio en la propiedad de Cabazon se produce a medida que avanzan los casos penales relacionados con el bebé Emmanuel en el condado de Riverside.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, Jake Mitchell Haro se declaró culpable el 16 de octubre de 2025 de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo de 7 meses, junto con cargos de poner en peligro a un menor y presentar un informe policial falso. Fue sentenciado el 3 de noviembre a 25 años de prisión perpetua en prisión estatal, más tiempo adicional por condenas previas por abuso infantil.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside confirmó el mes pasado que el 19 de noviembre Haro fue liberado de la custodia del condado y transferido al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California para comenzar a cumplir su condena.

La madre de Emmanuel, Rebecca Haro, residente de Cabazon, se declaró inocente de asesinato y cargos relacionados y permanece detenida bajo fianza de un millón de dólares. Los registros judiciales indican que deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 21 de enero para una audiencia de conciliación por delito grave en el caso.

Hasta la fecha, la fiscalía cree que Emmanuel murió como resultado de abusos continuos, pero sus restos no han sido recuperados.

Los investigadores han declarado previamente que cumplieron múltiples órdenes de registro en la casa de Cabazon y realizaron registros exhaustivos tanto en Yucaipa como en Cabazon, así como en otras zonas de los condados de Riverside y San Bernardino.

News Channel 3 se ha puesto en contacto con la Fiscalía del Condado de Riverside para obtener nueva información sobre el estado del caso. La fiscalía no ha respondido.

Esta noticia está en desarrollo. Consulte las actualizaciones más adelante.