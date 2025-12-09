Exagente del sheriff fue declarado culpable de seis cargos, incluyendo acoso y poseción de pornografía infantil

Lina Robles

En la corte de Indio fue declarado culpable un ex agente del sheriff acusado de acoso, posesión de pornografía infantil, pero en algunos cargos por lo que hizo con su exnovia el jurado no se puso de acuerdo y regresaran a corte en febrero del 2026.

Según la investigación Alexander Ravy Vanny de Hemet se obsesiono después que la pareja termino su relación y usaba ilegalmente un dispositivo para ubicar a su exnovia.