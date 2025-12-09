Comienzan los testimonios en el juicio de tres acusados de robo de auto y asesinato de un hombre

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) – Hoy comenzaron los testimonios de la fiscalía en el juicio de dos delincuentes convictos y otro hombre acusado de matar a tiros a un residente de Riverside de 24 años tras robarle el auto a él y a su novia.

Trezell Lamone Heckard, de 30 años y residente de Vallejo, Anthony Antoine Wright, de 33 años y residente de Indio, y Qevon Xavier Harvey, de 27 años y residente de Desert Hot Springs, están acusados del asesinato de Benjamin Chanes en 2022.

Los tres están acusados de asesinato en primer grado, dos cargos de robo de auto y secuestro, y un cargo de robo con allanamiento de morada, además de acusaciones especiales de homicidio durante un robo, homicidio durante un secuestro y homicidio durante un robo con allanamiento de morada.

Wright también está acusado de posesión de arma de fuego y arma de fuego con pena agravada, así como de lesiones corporales graves.

La fiscalía y la defensa presentaron sus alegatos iniciales el lunes después de que el juez Charles Koosed del Tribunal Superior del Condado de Riverside conformara el jurado. La Fiscalía citó a sus primeros testigos el martes por la mañana en el Palacio de Justicia de Riverside.

Según una declaración de orden de arresto presentada por el Departamento de Policía de Riverside, en la tarde del 6 de marzo de 2022, Chanes y su novia, identificada en los documentos solo como “N.D.”, regresaban a Riverside desde Los Ángeles en su vehículo, con la víctima al volante, cuando se detuvieron en un área desconocida después de salir de la autopista y fueron abordados de inmediato por uno de los acusados, supuestamente empuñando una pistola.

El hombre se acercó al conductor y, a punta de pistola, le ordenó a Benjamin que bajara, según la declaración jurada. Chanes obedeció, y tres hombres más “le ordenaron a N.D. que saliera del coche, la llevaron a otro vehículo que la esperaba y le indicaron que mantuviera la cabeza agachada. Ella hizo lo que le ordenaron”.

Posteriormente, la mujer declaró a los detectives de la Unidad de Robos y Homicidios que Chanes estaba sentada en su coche, mientras que ella fue obligada a conducir con varios de los acusados en su vehículo, un Chevrolet Impala 2011. El viaje duró 15 minutos, tras los cuales ambos vehículos quedaron estacionados frente al complejo de apartamentos Boulder Creek en la avenida Iowa, según la declaración.

La policía alegó que los acusados obligaron a Chanes y a N.D. a entrar en el apartamento de la víctima, empujando a la mujer contra un armario y exigiéndole a Chanes que les dijera dónde guardaba el dinero. Durante unos 10 minutos, los acusados saquearon el apartamento, con N.D. en el armario, sin poder ver dónde se encontraba retenido su novio, según la declaración jurada.

Chanes salió corriendo abruptamente del apartamento cuando los hombres se distrajeron, pero estos lo persiguieron de inmediato, según la policía. Mientras intentaba huir, Wright presuntamente abrió fuego contra la víctima, asestándole múltiples disparos en la espalda, lo que provocó que Chanes se desplomara en la acera, según la declaración jurada.

El joven falleció poco después en el Hospital Comunitario de Riverside.

Los acusados huyeron en el vehículo de la mujer, dejando atrás su propio Chevy sedán, según la policía. N.D. salió del armario y llamó al 911 momentos después del tiroteo. No resultó herida.

Los detectives recopilaron huellas dactilares y otras pruebas del Chevy, lo que los condujo a una de las cuentas de redes sociales de los acusados, durante la cual finalmente se revelaron revelaciones sobre el tiroteo, según la declaración jurada.

Los hombres fueron arrestados en diferentes momentos durante un período de 18 meses.

Su coacusado, Kahlin Cynque Erwin, de 30 años, de Pittsburg, California, se declaró culpable el año pasado de secuestro y deberá ser sentenciado en enero. Está en libertad bajo fianza de 55.000 dólares y podría testificar para la fiscalía.

Harvey y Wright se encuentran detenidos sin derecho a fianza en la Cárcel Robert Presley, mientras que Heckard se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Smith.

No se disponía de detalles sobre sus condenas previas ni las de Wright.