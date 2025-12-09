Casa dañada: un reportaje especial de Telemundo 15 por Juan Montesló

Juan Montesló

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Telemundo 15 se dio a la tarea de investigar un presunto caso de omisión de responsabilidad por parte de diversas instituciones en la ciudad de Palm Desert, Ca.

En el año 2021 durante los meses de marzo y abril la construcción de los nuevos edificios de la escuela primaria Abraham Lincoln en Palm Desert presuntamente provocaron daños estructurales a propiedades de la zona residencial Portola Palms, ubicada frente a la misma.

Es Afra Lozano, residente quien alega haber sido afectada por la situación nos narra lo sucedido:

“Usaron maquinaria pesada, la cual ocasionó vibraciones de tierra y llegaron a donde yo vivo, son mobile homes donde yo vivo, se dañaron varias”, expuso Lozano.

Telemundo 15 buscó contactar a las partes que han sido señaladas como posibles involucrados, el Distrito Escolar Unificado de Desert Sands, a la ciudad de Palm Desert y a la empresa constructora Ledesma & Meyer Construction Company Inc.

El día primero de diciembre del presente año se envió un correo electrónico solicitando al distrito escolar una entrevista para abordar el tema, a lo cual nos respondieron con una declaración por escrito que citamos a continuación:

“Con respecto a la supuesta declaración por daños a la propiedad relacionada con el proyecto de construcción de la escuela primaria Lincoln fue sujeta a una revisión exhaustiva por parte de la administración y el asesor legal, concluyó formalmente a través del proceso judicial”.

Sin más detalles, la respuesta fue brindada.

Por su parte, en el año 2021 Afra Lozano logró contactar al ayuntamiento de Palm Desert,

“La ciudad me respondió con una carta diciéndome que no tenían ellos jurisdicción”, declaró Afra.

En más de una ocasión la familia Lozano busco entablar una conversación mediante cartas con la constructora, sin lograr éxito alguno,

“Al no encontrar ninguna respuesta en una situación tan grande como es que te dañen tu casa, y ver que no te hace caso nadie, que la ciudad lo mande al distrito, el distrito no me hace caso, no se si es racismo, no se que es, será que no hablo ingles”, expresó la afectada.

Pese a que los daños superficiales son evidentes, la construcción alberga problemas que podrían repercutir en la salud de quien la habite,

“Hay muchos daños, de hecho vino un contratista a revisar los daños y darme un presupuesto y me dijo que yo no podía estar ahí, que no debía estar ahí porque hay mucha humedad y que es posible que haya moho y también que debo usar una máscara día y noche, o sea diciéndome tienes que salirte de ahí, ¿a dónde me voy si yo no tengo otra casa? es mi único patrimonio”, expuso Lozano.

Pese a que son muchos los problemas que enfrenta la denunciante, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha compartido un estudio que señala que la presencia de daño en edificaciones por agua, humedad y moho visible es insalubre, lo que confirma el gran riesgo a la salud al que se expone la afectada.

