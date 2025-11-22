Encuentran vivos a hombres desaparecidos en el mar

Carolina Garcia

SAN FELIPE, México (KYMA) – Por cuatro días, tres hombres permanecieron extraviados en el mar de San Felipe tras a bordo de una lancha adentrarse en el mar para “presuntamente” pescar.

Finalmente, este jueves los hombres fueron ubicados en la misma lancha, adentrados en el mar de Puerto Peñasco, se presume que por el oleaje y las condiciones climatológicas fueron arrastrados hacia ese lugar.

La Secretaria de la Marina realizó un operativo de búsqueda para dar con su localización, los hombres fueron llevados a recibir atención médica, pero no presentaban heridas o daños de gravedad.