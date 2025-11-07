Corte Suprema de EE.UU. estudiará solicitud de revocar precedente del matrimonio entre personas del mismo sexo

Por Juan Fritze, CNN

Este viernes, la Corte Suprema se reunirá a puerta cerrada para considerar un intento, con pocas probabilidades de éxito, de revocar un precedente de hace una década sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, una apelación que está generando temor entre algunos defensores de los derechos LGBTQ, a pesar de que los propios jueces han señalado repetidamente poco interés en reabrir la histórica decisión.

La apelación pendiente proviene de Kim Davis, una exfuncionaria del registro civil de Kentucky que se negó a expedir licencias de matrimonio después de que la histórica decisión de la Corte Suprema en 2015 en el caso Obergefell vs. Hodges permitiera a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio legalmente. Davis, quien ha defendido su caso durante años, ha solicitado directamente a la corte que revoque esa decisión.

“Ha llegado el momento”, argumentó Davis en una presentación reciente, de una “corrección de rumbo”.

La Corte Suprema se reunirá este viernes, como suele hacerlo en esta época del año, para considerar qué apelaciones escuchará en los próximos meses y cuáles denegará. La apelación de Davis es uno de los muchos casos que los magistrados analizarán en esa reunión privada, y la Corte podría anunciar el lunes su decisión al respecto.

También podría retener la apelación durante semanas, lo que suele ocurrir cuando uno o más magistrados quieren redactar una opinión sobre una decisión de denegar un caso.

“Estoy muy preocupado”, declaró esta semana a CNN James Obergefell, cuyo nombre lleva el histórico precedente. “En este momento, no confío en la Corte Suprema”.

Es cierto que la Corte Suprema actual es diferente —y mucho más conservadora— que la que dictó la sentencia en el caso Obergefell hace una década. El juez Anthony Kennedy, cuyo voto fue decisivo y que redactó esa decisión, se jubiló en 2018 y fue reemplazado por el juez Brett Kavanaugh, un voto mucho más fiable a favor de las decisiones conservadoras.

La jueza Ruth Bader Ginsburg, un ícono liberal que también formó parte de la mayoría en el caso Obergefell, falleció en 2020 y fue sucedida por la jueza Amy Coney Barrett, una conservadora.

Pero a pesar de las críticas públicas a la opinión por parte de algunos jueces conservadores, incluida una opinión concurrente escrita con dureza hace tres años por el juez Clarence Thomas, quien pidió a sus colegas que “reconsideraran” el matrimonio entre personas del mismo sexo, muchas otras señales sugieren que el tribunal no está listo para repensar el tema tan pronto después de haberlo decidido.

Durante la promoción de sus nuevas memorias este otoño, a Barrett le preguntaron repetidamente sobre el caso Obergefell. Si bien esquivó esas preguntas en repetidas ocasiones, el mes pasado declaró al New York Times que existen “intereses de dependencia muy concretos” en juego en lo que respecta al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Uno de los factores que la Corte Suprema considera al evaluar la posibilidad de revocar un precedente es si los estadounidenses han llegado a confiar en esa decisión. En el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, estas consideraciones podrían incluir factores como la custodia de los hijos y la planificación financiera.

El juez Samuel Alito también se refirió a la decisión de 2015 el mes pasado, criticándola por ser incompatible con la filosofía jurídica originalista que los magistrados conservadores del tribunal defienden ampliamente en la actualidad. Sin embargo, Alito, quien disintió en el caso Obergefell, tuvo cuidado de advertir a su audiencia que no interpretara sus palabras de forma excesiva.

“Al comentar sobre Obergefell, no estoy sugiriendo que se deba revocar la decisión en ese caso”, dijo Alito durante una conferencia en Washington.

“Obergefell es un precedente de la Corte que merece el respeto otorgado por la doctrina del stare decisis”, dijo Alito, utilizando el término latino para referirse al principio de la importancia de adherirse a los precedentes.

La decisión del caso Obergefell desencadenó una celebración multitudinaria frente al tribunal el mismo día en que se dictó. Esa noche, la Casa Blanca se iluminó con luces de colores del arcoíris. Al día siguiente, muchas parejas del mismo sexo acudieron a los juzgados para contraer matrimonio. Desde entonces, casi 600.000 parejas del mismo sexo se han casado, según el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA.

Pero algunos conservadores religiosos consideraron la decisión una traición. Davis, quien en ese entonces era secretaria del condado de Rowan en Kentucky, citó su objeción religiosa al matrimonio entre personas del mismo sexo para justificar su decisión de no expedir licencias matrimoniales a ninguna pareja. Varias parejas del condado la demandaron, y un jurado le otorgó una indemnización de US$ 100.000, además de una cantidad mucho mayor en costos judiciales. Tras ser declarada culpable por un tribunal federal de violar una orden judicial que la obligaba a expedir licencias, Davis también fue encarcelada durante varios días.

Si bien prácticamente toda la atención en torno a la apelación de Davis se ha centrado en su solicitud de revocar el fallo Obergefell, la mayor parte de su caso aborda una serie de cuestiones menos dramáticas. Al apelar el veredicto sobre la indemnización por daños y perjuicios, Davis argumenta que las protecciones religiosas de la Primera Enmienda deberían eximirla de responsabilidad legal, sobre todo porque ya no es funcionaria pública. El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de EE.UU. rechazó dicho argumento.

En teoría, la Corte Suprema podría abordar esa cuestión técnica —aunque no por ello menos importante— y rechazar la solicitud de Davis de considerar la revocación de Obergefell.

Se necesitan cuatro magistrados para admitir un recurso, pero este número oculta una realidad práctica. Se requieren cinco para la mayoría, lo que significa que, incluso si hay cuatro magistrados que desean conocer del caso, deben considerar si pueden encontrar un quinto voto para ganarlo.

Quizás la pregunta más importante sea si la petición de Davis constituye el primer paso de una campaña más larga contra Obergefell, que se irá intensificando gradualmente, al igual que el esfuerzo, finalmente exitoso, de los conservadores por revocar Roe vs. Wade. Por un lado, el panorama cultural y político respecto al matrimonio igualitario ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Hace tres años, el Congreso aprobó una ley federal que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo y el matrimonio interracial con apoyo bipartidista .

Pero persiste la oposición de algunos grupos religiosos, que han cosechado importantes éxitos ante la Corte Suprema en los últimos años. “Si no es este caso, será otro”, dijo Mathew Staver, fundador y presidente de Liberty Counsel, un grupo legal religioso que representa a Davis. “En mi opinión, no es cuestión de si se revocará, sino de cuándo”.

Mary Bonauto, una abogada veterana de derechos civiles de GLAD Law que defendió el caso Obergefell, dijo que no le sorprendía esa opinión.

“No voy a perder de vista este asunto, y mi organización tampoco”, dijo Bonauto. “Nunca puedes bajar la guardia porque otras fuerzas simplemente no se rinden”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.