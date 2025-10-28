Se aproxima la 12va edición de la carrera Run With Los Muertos en Coachella

Juan Montesló

Coachella, Calif. (KUNA) – Este sábado 1ro de noviembre se realizará la 12va edición de la carrera “Run with los muertos”, un evento que reúne a la familia, ofreciendo diversas amenidades tanto culturales como deportivas y demás.

Conversamos con Tizoc de Aztlan, organizador y fundador del evento, “es celebración de Día de los Muertos, es importante celebrar nuestra cultura, muchas de las carreras están más bien en Palm Desert o Palm Springs”, esta es la razón por la que decidieron crear una al este del Valle de Coachella.

Cada año se unen nuevas actividades a esta celebración, como es el caso de la participación de Christina Hastings, de Soul Zenter Yoga:

“Este año Tizoc, el fundador de la carrera, me invitó a participar, por lo que llevo haciendo el yoga en la ciudad de Coachella con la comunidad, voy a estar aquí ofreciendo yoga para la familia, y a las 7 de la tarde voy a tener el yoga para los corredores, ya que han terminado la carrera, para que se puedan estirar y conectar con su mente, alma y corazón”.

Los organizadores del evento han dispuesto recursos y seguridad para propiciar una mayor confianza en los asistentes.

“Sí tenemos mucha seguridad, tenemos el sheriff también, van a estar ahí también, así es que sí tenemos, tal vez, también nuestros hermanos y hermanas de TODEC van a estar ahí con sus abogados para dar recursos y para ayudar a la gente que tiene preguntas, así es que sí hay recursos para la comunidad también”, puntualizó Tizoc de Aztlan.

Sin duda alguna una carrera que se ha popularizado en los últimos años, puesto que posee características que la hacen distintiva como el hecho de ser una carrera vespertina.

