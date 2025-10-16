“Necesitamos un milagro”, joven de 14 años atropellado por un conductor ebrio en La Quinta se encuentra en estado crítico

Luis Medina

LA QUINTA, Calif. (KUNA) — Uno de los dos jóvenes atropellados en un accidente por conducir ebrio en La Quinta la semana pasada se encuentra en estado crítico en el Centro Médico de la Universidad de Loma Linda, según su familia.

El 10 de octubre, los agentes del Sheriff de Thermal respondieron a un accidente en la intersección de la autopista 111 y la calle Adams, donde encontraron a dos jóvenes atropellados por un auto mientras andaban en bicicleta. José Villegasorbe fue arrestado esa misma noche y se cree que es responsable de otro accidente por conducir ebrio en Indian Wells.

Esta noche, la familia de uno de los jóvenes, Liam Cantu, informa que aún se encuentra en la UCI tras el accidente y se encuentra en estado crítico. Indican que Cantu fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia y que actualmente se encuentra en coma inducido.

Piden oraciones públicas y afirman que necesitan un milagro.

Telemundo 15 hablo con la familia de los niños el día de hoy mientras piden los pensamientos y oraciones de la comunidad.

Si desea apoyar a la familia Cantu y la recuperación de Liam, visite: https://www.givesendgo.com/LiftedInAlmightyMercy?openShareModal=true.