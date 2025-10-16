El Grupo Legal Walter Clark presenta una demanda tras una denuncia de abuso en la cárcel de RivCo

Luis Medina

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) – El Grupo Legal Walter Clark presentó una demanda contra el Sheriff Chad Bianco, el Condado de Riverside y la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside ante un tribunal federal tras la agresión sufrida por un detenido en prisión preventiva.

La demanda se presentó ante el tribunal federal del Distrito Central de California.

Los abogados Walter T. Clark y Dan C. Bolton alegan que el condado y la agencia no brindaron atención médica a un detenido en prisión preventiva gravemente herido.

Tras 12 horas sin recibir atención médica crítica por una lesión casi mortal y ser relegado a celdas separadas mientras sus súplicas de ayuda eran ignoradas repetidamente, los alguaciles del Centro de Detención John J. Benoit, en Indio, California, mostraron una indiferencia impactante y deliberada hacia las graves necesidades médicas del demandante —torturándolo mientras sufría un dolor insoportable hora tras hora—, violando de forma deliberada y sin motivo los principios básicos de la decencia, violando la prohibición de la Octava Enmienda contra los castigos crueles e inusuales y las protecciones bien establecidas de los derechos civiles —se lee en un comunicado de prensa del Grupo Legal Walter Clark—.

Los abogados afirmaron que el demandante en el nuevo caso era un detenido en prisión preventiva por un delito menor que fue brutalmente golpeado por dos reclusos en una zona supervisada con videovigilancia. Afirman que ningún funcionario penitenciario intervino para detener la agresión.

Tras comenzar a experimentar un dolor abdominal cada vez más intenso e insoportable, los alguaciles ignoraron sus súplicas de tratamiento médico. En lugar de brindarle la atención médica a la que tenía derecho constitucionalmente, los alguaciles del condado de Riverside acusaron al demandante de mentir sobre su dolor y se negaron a permitirle ver a un profesional médico, según el comunicado de prensa.

Supuestamente, el demandante fue dejado en una celda separada durante horas mientras seguía pidiendo ayuda, según informaron los abogados. Fue trasladado a una celda de prevención del suicidio durante 12 horas antes de ser trasladado a una sala de espera y, finalmente, al Hospital JFK Memorial.

Los abogados indicaron que se determinó que el demandante presentaba una infección séptica que se extendía por todo el cuerpo y que necesitaba una cirugía de emergencia. Se sometió a dos operaciones, incluyendo una esplenectomía (extirpación quirúrgica del bazo) y una laparotomía exploratoria (un procedimiento en el que el cirujano realiza una gran incisión en el abdomen para examinar directamente la zona abdominal).

El demandante despertó en el Centro Médico Regional del Desierto en Palm Springs después de ser trasladado en helicóptero.

En un caso similar, Clark y Bolton presentaron una Primera Demanda Enmendada el 7 de octubre, basándose en la falta de atención médica a Clifford W. Mathews, un detenido en prisión preventiva, lo que resultó en su muerte por negligencia.

Bolton añadió: «En los últimos años, las cárceles del condado de Riverside se han situado entre las más mortíferas de Estados Unidos. Esta acción busca responsabilizar al condado de Riverside por la continua y flagrante violación de los derechos civiles de los detenidos en prisión preventiva».