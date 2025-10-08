Skip to Content
Persona en estado crítico tras tiroteo en Cabazon, sospechoso bajo custodia

Published 11:14 pm

Luis Medina

CABAZON, Calif. (KUNA) – Una persona fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico tras un tiroteo en Cabazon el miércoles por la tarde.

El tiroteo se reportó inicialmente alrededor de las 2:10 p. m. en la cuadra 49000 de Seminole Drive.

Los agentes fueron llamados por un asalto con arma mortal. Al llegar al lugar, encontraron a una persona con lesiones compatibles con una herida de bala.

“Los agentes obtuvieron una descripción del vehículo sospechoso y registraron la zona. Posteriormente, el sospechoso fue localizado y puesto bajo custodia en la zona de Seminole Drive y Malki Road”, se lee en un correo electrónico de la oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

La investigación continúa. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com

Telemundo 15 Palm Springs

