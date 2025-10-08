Persona en estado crítico tras tiroteo en Cabazon, sospechoso bajo custodia

Luis Medina

CABAZON, Calif. (KUNA) – Una persona fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico tras un tiroteo en Cabazon el miércoles por la tarde.

El tiroteo se reportó inicialmente alrededor de las 2:10 p. m. en la cuadra 49000 de Seminole Drive.

Los agentes fueron llamados por un asalto con arma mortal. Al llegar al lugar, encontraron a una persona con lesiones compatibles con una herida de bala.

“Los agentes obtuvieron una descripción del vehículo sospechoso y registraron la zona. Posteriormente, el sospechoso fue localizado y puesto bajo custodia en la zona de Seminole Drive y Malki Road”, se lee en un correo electrónico de la oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

La investigación continúa. Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com