Hombre de Yucca Valley sospechoso de agredir sexualmente a varios menores es arrestado

YUCCA VALLEY, Calif. (KUNA) – Un hombre de 52 años de Yucca Valley fue arrestado tras múltiples denuncias de agresión sexual que involucraron a menores de entre cinco y 14 años durante varios años.

Julio César Vega Medina fue identificado como sospechoso de las agresiones sexuales después de que la Estación del Sheriff de Morongo Basin recibiera múltiples denuncias.

“Durante la investigación, tres víctimas identificaron positivamente a Julio César Vega Medina como el individuo que las agredió sexualmente”, se lee en un comunicado de prensa de la agencia.

Medina fue arrestado el miércoles por la mañana.

Durante un registro en su domicilio, los agentes encontraron evidencia que lo vincula con una agresión sexual a una menor en 2012 en la ciudad de Gardena, informaron las autoridades. Posteriormente, los detectives determinaron que el Departamento de Policía de Gardena tenía una orden de arresto activa contra Medina por un delito grave en relación con ese caso, que figuraba bajo uno de sus muchos alias.

Se sabía que Medina usaba los alias Julio Calzada-Vega, Julio Calzada, Julio Vega Calzada, Julio Medina, Julio Cesar Vega y Julio Cesar Vega Medina.

Las autoridades informaron que se cree que varios de los incidentes locales investigados ocurrieron en una residencia privada en Yucca Valley, donde Medina participaba en reuniones religiosas.

Medina fue ingresado en la cárcel de Morongo Basin, donde se le impuso una fianza de 3 millones de dólares. Fue acusado de múltiples cargos de agresión sexual. Se declaró inocente de los cargos el martes.

El Departamento de Policía de Gardena también lo ha detenido como parte de su investigación por actos lascivos, incluyendo una agresión sexual menor a un menor.

Se insta a cualquier otra víctima o persona con información sobre el incidente a que se comunique con el detective Tyler A. Bengard o el detective David Rodríguez de la estación de Morongo Basin al (760) 366-4175. Se insta a quienes deseen permanecer anónimos a llamar a la línea directa de We-Tip al 1-800-78-CRIME (27463) o a dejar información en www.wetip.com.

