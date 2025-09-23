Hombre de Los Ángeles muere en un accidente en el I-10 en Thousand Palms

Luis Medina

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) – Un hombre de Los Ángeles, de 48 años, falleció en un vuelco en la Interestatal 10 en Thousand Palms la mañana del martes.

El accidente se reportó poco antes de las 8 a. m., al oeste de la calle Cook.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), una Ford Explorer roja circulaba por el carril este cuando “realizó un giro peligroso a la derecha, se salió de la carretera y volcó sobre el arcén sur. La Ford quedó desplomada”.

El conductor fue declarado muerto en el lugar. Su identidad no ha sido revelada, pero la CHP confirmó que se trataba de un hombre de 48 años de Los Ángeles.

El motivo del accidente aún se investiga. No se sospecha que el consumo de drogas o alcohol haya sido un factor, confirmó la CHP.

Todos los carriles de la I-10 están abiertos nuevamente.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com