El Condado de Monterey podría considerar prohibir el estacionamiento de vehículos recreativos al lado de las vías del tren en Pájaro

Sandra Iveth Santos

PÁJARO, CONDADO DE MONTEREY, Calif., (KMUV-TV)— El problema de indigencia en Pájaro, comunidad no incorporada del condado de Monterey, se ha manifestado en forma de vehículos recreacionales estacionados cerca de las vías del tren. Como medida para abordar el problema, el condado podría considerar la prohibición de estacionamiento en el área.

La necesidad y los altos costos de vivienda han llevado a algunas personas a vivir en las calles.

“Tengo que moverme de aquí, pero pues más constantemente aquí como quiera. Pues no, no hay problema. Ya los que estamos aquí, pues nos conocemos y tratamos de cuidarnos”.

Carlos Hernández lleva viviendo en una casa rodante por más de un año, dice que aún con su empleo tuvo que optar por esta opción por el costo de la renta.

Su padre, también vive en un vehículo recreacional y se acompañan en el estacionamiento, uno al lado del otro. Pero ahora enfrentan un problema.

“Pues las multas, no sé cómo vayan a salir de elevadas, pero pues dos o tres días, movernos, regresar, porque es mi casa en la cual vivo”.

Carlos agrega que para evitar problemas o multas, opta por moverse frecuentemente a Watsonville o Santa Cruz, y después de un tiempo regresar a esta ubicación en la avenida Railroad en Pajaro.

A pesar de las opiniones divididas, quienes viven sobre la avenida railroad ven con preocupación la posibilidad de tener que mudarse, ya que por necesidad ven esta calle como su hogar.

Este martes, el supervisor del condado de Monterey, Glenn Church, presentó la posibilidad de prohibir el estacionamiento a las casas rodantes. “It’s become an issue. There’s a business. There are residents there”, dice que el problema ha llevado a bastante indigencia, mucha basura en el área y preocupación por parte de negocios vecinos. Sin embargo, otros sienten que esto traería un mayor problema.

Algunos residentes han notado la población creciente de personas en situación de calle, unos de acuerdo y otros no tanto con la propuesta del supervisor Church.

“Está bien por una parte porque hacen un cochinero ahi, dejan un basurero ahi. Las necesidades donde las hacen. Pero no sé si nos gustaría, pues la mayoría es que hay mucha gente que tiran basura”, dice Adrián Medrano.

“Si llegaran a quitar los carros, van a afectarles porque ellos no vienen por temporadas y después buscan un lugar para dejar sus carros, pero ellos se quedan ahí afuera a dormir y se van a trabajar y vuelven a regresar”, dice Alejandra Valdovinos.

Carlos agrega que junto a su padre se ponen a limpiar la calle alrededor de sus casas rodantes. Dice que esperan que este proyecto no pase.

En la reunión este martes, el supervisor Glenn Church presentó una posible prohibición de estacionamiento a los vehículos recreacionales. Este sería el primer paso en el proceso para que el condado de Monterey llegue a una decisión.