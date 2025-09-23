El Condado de Monterey celebra la semana del Bracero honrando a sobreviviente de la tragedia de Chualar

Sandra Iveth Santos

CONDADO DE MONTEREY, Calif., (KMUV-TV)— Por la Semana de la Historia del Trabajador Bracero, el Condado de Monterey rindió homenaje a un trabajador, sobreviviente de la tragedia en Chualar de 1963.

El martes, se le entregó al señor Isidro Hernández Tovar, de 84 años, un reconocimiento por su trabajo. Actualmente, Isidro vive en Los Angeles, en la región de Tapachula. Durante la época de los años 60 fue residente en la región, y también fue sobreviviente de la tragedia de Chualar.

En una entrevista con el historiador Jose Sánchez, el señor Isidro cuenta que en ese día, 17 de septiembre, iba en ese autobús, él era uno de los braceros más jóvenes con casi apenas 18 años. Tovar dice que en el camión se encontraban al menos tres de sus paisanos, originarios de Zapotlanejo, Jalisco.

La tragedia de Chualar, cobró 32 vidas y dejo el saldo de 25 heridos. Entre los heridos varios fueron ingresados en un hospital en el área de Monterey, de acuerdo con testimonios y récord médicos de esa época. Algunos de los sobrevivientes con los que Sánchez pudo hablar en vida cuentan sus experiencias bajo el cuidado de las enfermeras.

En su más reciente colección, Sánchez publico una nueva recopilación, donde los braceros sobrevivientes narran el momento en el que retoman conocimiento y se enteran de la tragedia que le arrebato la vida a sus compañeros de trabajo.

El señor Isidro, también, contó como sobrevivió a lesiones graves, pasando un mes en el hospital, y cargo consigo el recuerdo de ese capítulo en su vida, y que es parte de la historia local en el Condado de Monterey.

