Cabrillo College se enfrenta a recortes en dos programas de becas para estudiantes hispanos

Sandra Iveth Santos

APTOS, Calif. (KMUV-TV) – Cabrillo College confirmó que será uno de los colegios que perderá la financiación para sus programas de becas para hispanos.

La Administración Trump está poniendo fin a varios programas de becas reservados para instituciones académicas con un gran número de estudiantes pertenecientes a minorías.

La universidad con sede en Aptos, confirma que perderá $3 millones de dólares para dos de sus programas, Camino al Éxito y Abriendo el Camino, debido a los recortes.

Más de $250 millones de dólares del total de $350 millones que se recortarán estaban destinados al programa gubernamental para instituciones que prestan servicios a la comunidad hispana.

Este programa ofrece subvenciones a universidades y centros de enseñanza superior en los que al menos una cuarta parte de los estudiantes universitarios son hispanos.

La Administración Trump afirma que las subvenciones constituyen una discriminación ilegal al vincular los fondos federales a cuotas raciales.