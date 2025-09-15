Hombre ya en prisión acusado de homicidio en Coachella en 2024

Luis Medina

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Un hombre de 33 años, ya en prisión, fue acusado de asesinato en relación con un homicidio ocurrido hace un año en Coachella, anunció el lunes la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Adrián Martínez fue acusado el viernes del asesinato de Juan Sánchez, de 58 años, residente de Coachella. Sánchez murió en un tiroteo la mañana del 2 de septiembre de 2024, en la cuadra 85000 de Valley Road.

Tras una exhaustiva investigación durante el último año, la Oficina del Sheriff confirmó que Martínez fue identificado como el sospechoso del asesinato. Los investigadores creen que actuó solo.

Martínez se encuentra actualmente bajo custodia en el Centro de Detención Cois Byrd por un caso no relacionado.

Si tiene información sobre esta investigación, comuníquese con el investigador J. Adams o el investigador K. Farag de la Unidad Central de Homicidios al 951-955-2777.

